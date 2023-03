L’associazione Chi ama la Sicilia investe sulla formazione dei propri volontari

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’associazione Chi ama la Sicilia ApS di Palermo investe sulla formazione dei propri volontari, che hanno intrapreso un percorso didattico di formazione di sicurezza sul lavoro generale e specifica Dlgs. 81/2007 certificato Idnet Management S.R.L.S. e E.N.Bi Form per RLS. "Ho sempre pensato che investire sulla formazione dei ragazzi della mia associazione sia sempre stato un valore aggiunto personale per ciascuno di loro e per tutta la mia associazione che sono fiero di presiedere da più di tredici anni”, dice Ugo Gravante, presidente dell’associazione Chi ama la Sicilia ApS.