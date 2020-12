Formazione, dall'Istituto Arrupe un bando per 5 borse di studio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Per l’ottavo anno consecutivo l’Istituto Arrupe, attraverso il Programma di ricerca “Idea – Azione”, sostiene la ricerca nell’ambito delle scienze sociali e umane in Sicilia: cinque le borse di studio di 10.000 $ ciascuna, messe a bando per l’anno accademico 2021 – 2022 e destinate a giovani ricercatori. Cinque gli assi tematici: le aree urbane marginali e la cura delle loro diverse vulnerabilità; a povertà, con particolare riferimento ai grandi centri urbani; la migrazione: i giovani: i loro luoghi (simbolici e fisici) e il loro futuro; l’imprenditoria sociale: pratiche, strategie, strumenti.

Il Programma di ricerca “Idea – Azione” è finanziato dal Programma Sylff della Sylff Association di Tokyo che supporta la formazione di una generazione di ricercatori ad elevato potenziale di leadership, interessati a una reale trasformazione della società (www.sylff.org). Con riferimento alle finalità del Programma, nella fase di selezione, saranno pertanto presi in considerazione non solamente i titoli accademici ma anche le esperienze personali e professionali dei candidati (per esempio: impegno civile, partecipazione politica, appartenenza ad associazioni, esperienze di volontariato, ecc.). Alla selezione possono partecipare i candidati: residenti in Sicilia; in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale; nati dopo il 15 dicembre 1985. Termine per la presentazione delle domande: le 17 del 10 febbraio 2021.