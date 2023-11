Via al progetto tra Yellow School e Panormedil per formare ragazzi con disabilità

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una collaborazione tra la scuola di formazione edile Panormedil e la Yellow School Palermo, l'accademia che si occupa dell'inserimento sociale di ragazzi affetti da disabilità per formarli e renderli autonomi rispetto ad alcuni lavori domestici di primaria importanza per la gestione della routine quotidiana. E' questo l'obiettivo del progetto che coinvolge i ragazzi affetti da sindrome di down e con problemi dello spettro autistico e che prevede un ciclo di incontri con i tecnici dell'ente di formazione Panormedil, che hanno messo a disposizione la loro competenza e professionalità, per dare ai ragazzi delle dritte su piccoli lavori di manutenzioni (come riparare una lampadina, una presa elettrica, piantare un chiodo, usare il trapano).

"Abbiamo voluto immediatamente sposare questo progetto - si legge in una nota di Panormedil - per dare il nostro piccolo contributo a questi ragazzi che avranno, grazie a questi incontri, delle nozioni e degli strumenti utili, per essere autonomi nella gestione di piccole incombenze domestiche. Siamo molto soddisfatti di come hanno risposto i ragazzi, con grande curiosità e tanta voglia di imparare che ci ha ulteriormente convinti della bontà del progetto".