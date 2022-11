"Elevati livelli di listeria nel formaggio", stop a 945 chili di prodotti e a un caseificio

Un campione di formaggio fresco con valori elevati del batterio listeria. E' stato trovato dai carabinieri del Nas di Palermo nell'ambito dei controlli eseguiti dal comando carabinieri per la tutela della salute, di concerto con il ministero della Salute dopo i recenti episodi di intossicazione da listeria connessi con il consumo di alimenti crudi o a ridotta cottura (come i würstel).

A seguito della rilevazione sono stati disposti il fermo preventivo di 945 kg di prodotti caseari e la sospensione dell’attività (di cui non è stato reso noto il nome) fino al ripristino delle condizioni igieniche adeguate.

Inoltre, lo stesso Nas siciliano ha individuato anche due laboratori di analisi privati risultati non autorizzati, presso i quali venivano redatti falsi referti attestanti parametri analitici e microbiologici non veritieri in quanto basati su analisi di fatto mai eseguite.

(fonte: Adnkronos)