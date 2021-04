Forestali, trattativa in chiusura: possibili due contingenti da 121 e 180 giornate

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si vanno disegnando le intenzioni del governo regionale nei confronti dei lavoratori forestali e nel contesto della riforma del settore. Sempre più insistenti le voci di portare a termine due contingenti così come riportato su forestalinews qualche giorno addietro e dove si evidenziano le intenzioni del presidente Nello Musumeci e del neoassessore Toni Scilla che, dopo aver incontrato i sindacati confederali e di base hanno delineato le linee guida da intraprendere. Esposizioni e linee che si evidenziano nel formare due soli contingenti ma, alle condizioni di governo. "Come intuito si dovrebbero formare due contingenti di 120 giorni e di 180 giorni - dice Antonio David di Forestalinews - l'ennesima presa in giro che era nell'aria e confermata nella riunione che l'assessore ha avuto von i sindacati di base, e dalle stesse proposte avutasi con i confederali. Né stabilizzazione e nemmeno 151-181 e OTI come prevedevano i sindacati, ma "battifianco" in gergo siciliano. Fasce che favoriscono i 78sti e 151nisti tranne i 101 che vedono aumentarsi solo 20 giorni rispetto ai loro colleghi, e così facendo si mette in atto un altra guerra tra i poveri tra angherie, ingiustizie, e iniquità come sempre. Vien da ridere, piangere o magari niente, perché chi vive di forestale, conosce queste farse sempre esistite, con sindacati in primis che hanno avallato nel tempo tutto ciò, per motivi ovvi e risaputi, non affiancando i lavoratori come si dovrebbe e appoggiando il padrone nel suo contesto...". Dall'incontro adesso viene fuori che, da parte sindacale Cgil Flai, Fai Cisl, Uila Uil e Ugl hanno optato per due contingenti come riportato sopra, mentre per il governo regionale pur condividendo due soli contingenti vi è un disparità di giornate e lontane dalle aspettative dei lavoratori. Ieri il Sifus ha incontrato l'assessore Scilla e seppur da sempre il sindacato di base abbia predicato sempre la stabilizzazione per tutti i lavoratori, l'assessore ha ribadito le 120 e 180 giornate, con il sindacato che abbandona il tavolo di discussione. Tutto torna i moda, e ora? Si attende solo la conferma e la messa in atto di tutto ciò, perché i tempi sono giunti al termine e la situazione deve trascriversi nei fatti.