Restano in prognosi riservata i due forestali feriti durante gli incendi: "Hanno ustioni sul 40% del corpo"

Sono rimasti gravemente feriti mentre lottavano contro l'inferno di fuoco degli ultimi giorni e sono tuttora ricoverati nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Civico con bruciature di secondo e terzo grado e sono in prognosi riservata. Si tratta di un ispettore del Corpo forestale di Palermo di 61 anni, che è ferito sul 40 per cento del corpo, e di un operatore. La Ugl Autonomia Sicilia lancia per questo l'allarme sulle condizioni in cui operano questi lavoratori e ha sollecitato con una nota il dirigente dell'Ispettorato delle foreste di Palermo perché ponga maggiore attenzione sul tema.

I due feriti sono "lavoratori che non si risparmiano nonostante le difficoltà a cui vanno incontro ogni giorno, nonostante la poca attenzione che tutti i governi siciliani che si sono succeduti nel tempo riservano al loro lavoro, ma l'amministrazione siciliana ha una grandissima responsabilità perché 'sistematicamente' occulta il lavoro degli uomini e delle donne del Corpo forestale, come se fossero trasparenti. È un fatto gravissimo – dichiarano Geraldo Mazza e Ernesto Loverso rispettivamente responsabile Corpo forestale Sicilia e segretario regionale Ugl Autonomia Sicilia – perché non si tiene conto della competenza in materia di prevenzione antincendio e di capacità di leggere il territorio per individuare le cause ed eventuali responsabilità".

"Facciamo un appello al ministro Matteo Salvini presente nei giorni scorsi in Sicilia – afferma Ornella Petillo segretario nazionale Ugl Autonomie – che ha chiesto più uomini e mezzi perché non è tollerabile che ogni anno si ripetano i roghi, affinché si possa tenere in debito conto anche il lavoro del lavoro delle donne e degli uomini del Corpo forestale ancora 'incagliati' come lavoratori in pastoie amministrative che continuano a penalizzare questa categoria".