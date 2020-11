Viale del Fante, l'Amap porta l'acqua al parco Case Rocca: inaugurata la nuova fontanella

Ed eccola la nuova fontanella a servizio dell'area verde di Case Rocca, vicino allo Stadio delle Palme, in viale del Fantre. L'hanno inaugurata oggi l'assessore Giusto Catania, il presidente dell’Amap Alessandro Di Martino e il consigliere comnunale Marcello Susinno. E' stato quest'ultimo a sollecitarne all'Amap l'installazione, dopo aver raccolto le numerose istanze degli sportivi che frequentano il parco Case Rocca.

Al taglio del nastro, l'acqua è cominciata a sgorgare e a dissetare i tantissimi sportivi che fruiscono del parco, ma anche i ciclisti che si allenano nell’adiacente pista, gli atleti che fanno sport allo Stadio delle Palme o i cittadini in transito.

"La fontanella - spiega il consigliere Susinno - è stata realizzata con passione dalle maestranze dell'Amap, che hanno provveduto ad effettuare non solo il collegamento idrico, ma anche la sistemazione del marciapiede ornamentale che la circonda con i cosiddetti 'sampietrini'. Altre fontane verranno posizionate in città nel percorso Arabo-normanno e in siti strategici frequentati da turisti e sportivi".

"Grazie ad Amap - dichiarano il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore Giusto Catania - per questo intervento che conferma l'importanza di un servizio pubblico di gestione dell'acqua per tutti. Un intervento piccolo ma significativo, perché interessa un luogo molto apprezzato da migliaia di famiglie e atleti, nonché ora anche da tantissimi ciclisti. Mi auguro che con l'azienda si possano realizzare interventi analoghi in prossimità della pista ciclabile fra viale Strasburgo e via Dante, confermando così l'attenzione non solo per la sicurezza ma anche per il comfort di chi sceglie le due ruote per spostarsi in città".

Gallery