La fontana storica di Boccadifalco vandalizzata e imbrattata da anni, parte il restauro

Vandalizzata e imbrattata da anni, ma presto la fontana borbonica di Boccadifalco riacquisterà il suo antico splendore. Sono infatti partiti i lavori di riqualificazione del manufatto che si trova in piazza Barone Turrisi.

"Gli interventi di valorizzazione della fontana storica dell'Ottocento consisteranno nella pulizia e nella ricollocazione della testa marmorea distaccata. Un ringraziamento all'assessore Maurizio Carta e gli uffici della Città storica per avere compreso l’importanza di dare seguito alle istanze dei cittadini del territorio che da anni chiedevano di ridare dignità e decoro alla fontana simbolo storico di Boccadifalco", ha detto Antonino Randazzo, capogruppo M5S in Consiglio comunale.

Già nel 2017 il Comitato per Boccadifalco segnalava le pessime condizioni in cui si trovava la struttura e lanciava un appello per salvarla dal degrado: "La fontana è il simbolo del nostro quartiere e le va restituito lo splendore di un tempo, ma anche le altre fontane storiche non si trovano in ottimo stato". L'impianto idraulico ottocentesco si trova al centro della piazza e fa parte di una struttura, con annessa un'antica torre dell’orologio, alta una ventina di metri. Più in alto ancora ci sono due campane sorrette da una struttura in ferro, e ancora un'immagine sacra di santa Rosalia.