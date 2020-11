Brancaccio, officina e autocarrozzeria senza autorizzazione: multa e sequestro

Un'officina e un'autocarrozzeria sono state sequestrate dalla polizia perchè prive di autorizzazioni. Le attività si trovano in fondo Alfano, zona Brancaccio.

"Il titolare di un’autofficina meccanica - spiegano dalla Questura - è risultato sprovvisto di Scia comunale e fonometria, nonché privo di iscrizione al registro delle imprese artigianali presso la Camera di Commercio, motivo per il quale sono state elevate le sanzioni amministrative previste, rispettivamente dell’importo di 50 e 5.164 euro con contestuale sequestro amministrativo dell’attività".

Sempre in Fondo Alfano anche un’autocarrozzeria è risultata "sprovvista delle necessarie autorizzazioni". All’interno c'era una “cabina forno” per la verniciatura "priva dei sistemi di areazione e filtraggio, necessari per lo smaltimento delle vernici e stucchi utilizzati per le riparazioni. Inoltre, lo scarico delle acque reflue si sviluppava in forma non autorizzata". Pertanto, gli agenti hanno proceduto al sequestro preventivo dell’attività, segnalando il titolare. Il personale della polizia municipale ha poi elevato a carico del titolare le sanzioni amministrative per "mancanza di iscrizione al registro delle imprese artigianali presso la Camera di Commercio nonché per mancanza di Scia comunale e fonometria con contestuale sequestro amministrativo dell’attrezzatura utilizzata".