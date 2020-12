Fondi Ue, via libera alla riprogrammazione delle risorse per 1,3 miliardi di euro

La Regione intende utilizzare questi fondi per interventi anche infrastrutturali, per far fronte all'emergenza post Covid. La voce più significativa è quella dei 380 milioni di euro a favore degli enti locali dell'Isola. La soddisfazione di Musumeci