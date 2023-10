Fondi Ue, domani la commissaria europea Elisa Ferreira a Palermo: visiterà il cantiere dell'anello ferroviario

La realizzazione di alcuni importanti interventi finanziati in Sicilia con i fondi europei sarà il tema al centro della visita della commissaria Ue per la Coesione e le Riforme, Elisa Ferreira, che si svolgerà domani, giovedì 5 ottobre, a Palermo. L’esponente dell’esecutivo comunitario incontrerà il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e vedrà alcuni progetti realizzati nell’Isola con le risorse del Po Fesr Sicilia 2014-2020, assieme agli assessori regionali Edy Tamajo e Alessandro Aricò. Fitto il programma degli incontri previsti.

Alle 9.30 la commissaria Ferreira sarà all’Ismett per il progetto “Laboratori di ricerca e strumenti innovativi per la medicina di precisione, diagnostica avanzata e cure personalizzate”. All’incontro prenderanno parte, per la Regione, l’assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo, il direttore del Dipartimento Attività produttive, Carmelo Frittitta, e il dirigente responsabile dell’operazione, Giuseppe Ammavuta; per l’Ismett interverranno il direttore generale, Pier Giulio Conaldi, il direttore sanitario, Cinzia Di Benedetto, e il direttore “Grants Division”, Fabrizio Campisi.

Alle 11 è previsto l’incontro istituzionale con il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che si terrà a Palazzo Comitini. Alle 12.30, la commissaria Ue si sposterà a Palazzo d'Orléans, dove si svolgerà l’incontri istituzionale con il presidente della Regione, Renato Schifani.

Nel pomeriggio, alle 15.30, la Ferreira visiterà il cantiere del grande progetto per la chiusura dell’Anello Ferroviario di Palermo (prima fase “Giachery-Politeama”). Interverranno il presidente della Regione, Renato Schifani, l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Alessandro Aricò, il direttore del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, Salvatore Lizzio, il dirigente responsabile dell’operazione, Belinda Vacirca, e l’assessore alla Mobilità sostenibile del Comune, Maurizio Carta.

Alle 18 la delegazione si recherà alla stazione centrale di Palermo, da dove partirà il treno Pop speciale per l’aeroporto “Falcone e Borsellino”. A bordo sarà presentato alla commissaria Ue il progetto Idmar (il Laboratorio marino più grande d’Europa, con un telescopio di neutrini a 3500 metri di profondità al largo delle coste siciliane), che sarà tra i protagonisti della European Week of Regions and Cities in programma a Bruxelles dal 9 al 12 ottobre prossimi. Durante il percorso sarà illustrato anche l’intervento di Social Housing realizzato a Trapani (22 nuovi alloggi sociali a canoni calmierati in via Pantelleria), un progetto selezionato dalla DG Regio della Commissione europea come intervento significativo, nell’ambito della campagna EU in My Region in corso nel capoluogo trapanese e a Marsala.

La delegazione della commissaria Ue comprende il vice capo della rappresentanza in Italia della Commissione europea, Elena Grech, il direttore generale della DG Politica regionale e urbana, Nicola De Michelis, le componenti del Gabinetto della Ferreira, Marta Pilati e Isabel Arriaga E Cunha.