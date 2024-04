Bufera sui fondi per lo spettacolo in Sicilia, esposto di 103 compagnie teatrali: "Assegnazioni senza trasparenza"

Bufera sui fondi per lo spettacolo in Sicilia. Sono 103 le associazioni e le compagnie teatrali che in un esposto denunciano presunte anomalie nella gestione da parte della Regione dei contributi. Un documento pesante inoltrato alle varie autorità competenti, compresi il presidente della Regione Renato Schifani, il commissario dello Stato oltre che ai presidenti delle commissioni Ars Bilancio e Cultura e all’assessore regionale al Turismo, sport e spettacolo Elvira Amata. Sotto la lente le somme che la Regione concede al settore e che secondo la denuncia "sono stati assegnati ad associazioni di diritto privato, senza una previa emissione e pubblicazione di avviso pubblico".

Le compagnie teatrali chiedono l’audizione urgente in commissione cultura all'Ars. Le associazioni firmatarie inoltre "si riservano di fare istanza al governo affinché venga promossa innanzi alla Corte costituzionale questione di legittimità sulla legge regionale del 31 gennaio 2024, n. 3, per violazione del principio di parità e per la mancata adozione di criteri di trasparenza e di efficienza previsti dalla Costituzione, nella parte in cui prevede erogazioni in materia di turismo e spettacolo ad associazioni di diritto privato ma anche di impugnare innanzi al giudice competente i provvedimenti attuativi della citata legge affinché venga sollevata questione di legittimità costituzionale della stessa".

Le contestazioni

"Con legge n. 3 del 31 gennaio 2024, intitolata 'disposizioni varie e finanziarie', l’Ars ha approvato una serie di contributi straordinari per il corrente esercizio - si legge nel documento -. Tra questi, l’attribuzione di contributi a favore di soggetti privati. E difatti: l'articolo 25, autorizza il dipartimento regionale del turismo, sport e spettacolo, a erogare un certo numero di contributi diretti, per un totale di 7.483.550 euro indicati nella tabella III a conclusione del testo normativo. E in effetti le ultime pagine della norma indicano 16 associazioni private quali beneficiarie di importanti contributi, che vanno dai 97.000 ai 145.000 euro cadauno, in un caso a 194.000 e in un altro caso 242.500. Un paio di mesi prima, un decreto dello scorso 12 dicembre 2023 aveva già generosamente stanziato 5.630.000 euro per eventi natalizi a vario titolo, sempre a vantaggio di un ristretto numero di soggetti pubblici e privati. I contributi per cui si solleva formale contestazione sono stati assegnati ad associazioni di diritto privato, senza una previa emissione e pubblicazione di avviso pubblico".

In pratica si tratta di oltre tredici milioni che, per i firmatari dell'esposto, sono stati distribuiti con criteri quantomeno sospetti mentre al Furs, il fondo unico regionale dello Spettacolo, finalizzato specificamente a unificare tutte le fonti di finanziamento regionale a sostegno delle attività degli organismi pubblici e privati dello spettacolo dal vivo (musica, teatro e danza) e che mantiene criteri più rigidi e trasparenti, sono stati assegnati solo 6,8 milioni.

"Profili di illegittimità e incostituzionalità"

Le compagnie ravvisano nella fattispecie "profili di illegittimità e incostituzionalità" anche perché, segnalano, da una immediata analisi emerge che "alcune delle associazioni beneficiate sono state costituite nel 2023 e hanno iniziato la loro prima attività nella medesima data del 21 giugno 2023; mentre la gran parte non risponde ai criteri di storicità che di norma sono d’obbligo per essere ammessi al sistema di finanziamento Furs; per molte delle associazioni beneficate non sono reperibili notizie circa le loro pregresse attività curriculari, né sul web né sui social più diffusi o sulla stampa, mentre alcuni soggetti non hanno alcun profilo social".

Le compagnie che hanno firmato l'esposto