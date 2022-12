"Fondi regionali ostacolati per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare": sit in di protesta davanti a Palazzo D'Orléans

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si svolgerà giovedì 15 dicembre 2022 la protesta indetta dall'associazione Maurizio Grin2a Italia Onlus presso la sede della Regione Siciliana in piazza Indipendenza. Alle ore 09:00 il presidente dell'organizzazione, insieme ai soci e ad alcune famiglie, parteciperanno ad un sit-in per chiedere l'erogazione immediata dei fondi stanziati dalla Regione Siciliana nell'ultima variazione al bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 per una somma pari a 250 mila euro. La norma, già approvata all'unanimità lo scorso 4 agosto 2022 dal governo Musumeci e pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 2 settembre 2022, prevede il pagamento degli oneri relativi all'anno 2022 per la ricerca scientifica per l'identificazione delle cure e dei trattamenti farmacologici della sindrome del gene GRIN2A e per la costituzione di un network permanente per la divulgazione delle attività di ricerca tramite il Fondo sanitario regionale.

Senza questi finanziamenti tutte le attività medico-scientifiche svolte dalla onlus, riconosciuta anche dal Ministero della Salute, in collaborazione con ospedali, enti di ricerca, fondazioni, università e laboratori non possono essere portate avanti. Tante famiglie, come quella del piccolo Maurizio, affetto da una encefalopatia epilettica rara, rischiano di perdere definitivamente le speranze per trovare una cura a questo male. Inoltre, ciò produrrebbe un effetto boomerang, generando una sospensione anche dei progetti futuri dell'organizzazione in intesa col Parlamento regionale.

"Chiediamo e lottiamo da anni con la burocrazia di regionale - afferma il presidente dell'associazione Serena Romano -. Tra mille difficoltà, incontri, audizioni, richieste ed emendamenti eravamo arrivati ad un grande risultato. Recentemente il Parlamento Siciliano aveva approvato una legge che aiutasse la ricerca scientifica per provare a rendere la vita meno straziante alle famiglie delle persone affette da malattie rarissime. Dopo oltre 4 mesi, ancora oggi, l’iter viene ostacolato da una parte dirigenziale dell’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana. Se non dovessimo ricevere notizie a brevissimo, saremo costretti a scioperare con una manifestazione davanti Palazzo d’Orléans allo scopo di far conoscere all'opinione pubblica cosa deve subire un bambino gravemente malato e tante altre migliaia di famiglie che versano in questa situazione. Non si scherza con le malattie rare pediatriche. Vogliamo portare all’attenzione del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani - conclude Romano - tutti i problemi che abbiamo dovuto affrontare in questi anni. Continueremo a batterci per la nostra nobile causa fino a quando non verrà applicata la legge".