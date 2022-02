Lotta alla povertà, enti e associazioni in attesa dei fondi regionali: "Situazione critica a scapito dei più deboli"

"Numerosi enti, associazioni e organizzazioni di volontariato in Sicilia non hanno ancora ricevuto i contributi previsti dal Fondo Povertà. Ciò nonostante il 9 novembre scorso l'assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali abbia erogato 19 milioni e 822 mila euro ai Distretti socio-sanitari siciliani che a loro volta dovrebbero distribuirli ai beneficiari". Lo afferma Alessandro Aricò, capogruppo all'Ars di DiventeràBellissima, che ha presentato un'interpellanza urgente per sapere quali siano i Distretti socio-sanitari che non hanno ancora provveduto all'erogazione del contributo e quali azioni intenda intraprendere l'assessorato "per la risoluzione immediata di questa criticità, incluso il commissariamento dei Distretti inadempienti".

Inoltre, Aricò sottolinea: "Gli enti, associazioni e organizzazioni di volontariato destinatari dei contributi sono stati individuati dai Distretti socio-sanitari tra coloro che operano da almeno cinque anni nel territorio e che si sono distinti in azioni di contrasto alla marginalità e alla povertà estrema. Questo incomprensibile e ingiustificato ritardo potrebbe causare l'interruzione degli interventi in favore dei soggetti bisognosi, la cui situazione economico-sociale risulta già fortemente compromessa dagli effetti negativi causati dalla pandemia".