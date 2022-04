Pnrr, Comune presenta progetti per 11 nuovi asili nido: 480 i posti in più 

Il Comune ha presentato progetti per la riqualificazione e per la costruzione di asili nido e scuole materne, in tutte le circoscrizioni, per un totale di circa 12,5 milioni di euro di fondi del Pnrr. Ad annunciare la notizia, nel corso di una conferenza stampa questa mattina, è l'assessore alla Riqualificazione Urbana Maria Prestigiacomo. Nel dettaglio sono 11 le candidature nell’ambito dell’avviso pubblico per la costruzione di nuovi asili nido che permetteranno di avere 480 posti in più per le bambine e i bambini della fascia 0-3 anni. A questi vanno aggiunti altri 227 nuovi posti per la scuola materna.

"È la conferma di come stiamo utilizzando le risorse del Pnrr - ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando - che oltre alle scuole comprende anche i piani integrati, già varati, che riguardano tutta la seconda Circoscrizione, la zona oltre Oreto, con la costruzione di tre asili nido. Abbiamo seguito il criterio della certezza dell'intervento e della garanzia della presenza di tutte le certificazioni necessarie".

Ripartono le iscrizioni per i lattanti

A partire da martedì 5 aprile saranno riaperte le iscrizioni per i lattanti (0-12 mesi) in sette asili nido comunali: Braccio di Ferro, Faro, Maricò, Morvillo, Papavero, Rallo e Tom e Jerry. Queste strutture potranno ospitare un totale di trentadue nuovi iscritti, che si aggiungono ai novantotto previsti dal bando di gennaio con cui si è aperta la campagna di iscrizioni ai servizi educativi comunali per l’anno scolastico 2022/2023. Il Comune garantirà quindi il servizio per centotrenta lattanti, aumentando il numero di asili nido con la sezione lattanti da quattordici a ventuno, e coprendo la prima, la terza, la quarta, la quinta, la sesta, la settima e l’ottava circoscrizione. Dal 5 al 29 aprile, le iscrizioni per nascituri e lattanti potranno essere effettuate online tramite il sito Portale Scuola dove, nella sezione “Bandi e Avvisi”, lunedì verrà pubblicato il bando con tutte le informazioni accessorie.

"A Palermo, nel decennio 2011-2021 - dichiara l'assessore alla scuola Giovanna Marano - il numero di nati è diminuito di anno in anno, seguendo del resto quello che è un trend nazionale. Lo scorso anno sono nati il 20,2% di bambini in meno rispetto al 2011, quasi 1300 nati in meno. Garantire servizi educativi pubblici e diffusi sul territorio, soprattutto per i più piccoli, significa supportare concretamente i padri e ancor più le madri, sottraendoli dal peso di dover scegliere tra lavoro e cura dei figli e della famiglia".

Il corso di formazione per educatrici e insegnanti

Avviato un corso di formazione per educatrici e insegnanti, nell'ambito dell'accordo stipulato tra l'assessorato alla scuola e l’Istituto superiore di Sanità, in concomitanza con la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo che si celebra oggi. "L’accordo con l’Istituto superiore di sanità - spiega l'assessore Marano - offre l’opportunità al personale educatore e insegnante dei servizi comunali 0/6 e del relativo sistema integrato (in totale circa 250 persone), di effettuare un percorso di formazione coordinato da neuropsichiatre/i del centro territoriale del Nida, situato presso il presidio Aiuto Materno dell’Asp, di cui la dottoressa Giovanna Gambino è la responsabile scientifica. L'obiettivo di questo corso, già partito lo scorso 18 marzo, è quello di fornire a educatrici e insegnanti le conoscenze, le competenze e le strategie necessarie per poter riconoscere precocemente i segnali di allarme dei disturbi dello spettro autistico, ma anche per potere agire e strutturare attività inclusive all’interno dei nidi e delle scuole dell’infanzia e si articolerà con un modulo di 20 ore, da svolgere online tramite la piattaforma “Eduiss” dell’ISS. Una volta completato il modulo, prenderà il via la formazione in presenza che si articolerà in cinque incontri. Da mesi lavoriamo affinché questo corso di formazione - ha concluso Marano - possa partire. Sarà un’opportunità preziosa per il nostro personale: gli operatori e le operatrici che lavorano nei nidi e nelle scuole dell’infanzia rivestono un ruolo centrale in quanto sono i primi e le prime ad entrare in contatto con bambini piccolissimi e hanno la possibilità, attraverso semplici strumenti e procedure, di riconoscere anomalie comportamentali e atipie di sviluppo, di segnalarle e gestirle".