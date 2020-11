Scuole superiori più sicure e moderne, dal Miur in arrivo 17 milioni

Oltre diciassette milioni per rendere le scuole di Palermo e provincia più sicure, funzionali e moderne. Il Miur ha destinato alla Città Metropolitana 17.467.396,63 euro. Le risorse saranno impiegate per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico nelle scuole superiori.



"Questa tranche di finanziamenti - spiega il responsabile dlela direzione Edilizia e Beni Culturali della Città Metropolitana, Claudio Delfino - insieme alle numerose verifiche di vulnerabilità sismica (36) già in itinere, è importante per l'adeguamento strutturale e messa in sicurezza del patrimonio edilizio scolastico dell’Ente. I lavori negli istituti saranno avviati, secondo le previsioni, dall'inizio del prossimo anno, cioè subito dopo che verranno deliberati i decreti di finanziamento, che partiranno a breve".

Per il sindaco metropolitano Leoluca Orlando "è un contributo particolarmente importante, soprattutto in questo tunnel di pandemia dal quale abbiamo il dovere di prevedere l'uscita con il miglioramento dei servizi resi al mondo della scuola"

Alcuni degli interventi in agenda.

Liceo classico F. Scaduto di Bagheria - Progetto di consolidamento ed adeguamento alle vigenti normative di igiene, abbattimento barriere architettoniche e sicurezza, miglioramento dell'efficienza energetica del complesso scolastico e sistemazione aree. Per un importo di 2.700.000 euro

Istituto Regina Margherita di Palermo - Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene e abbattimento barriere architettoniche, recupero funzionale e restauro. Per un importo di 5.000.000 euro

I.I.S. M. Picone di Alia - Lavori di messa in sicurezza dei prospetti dell'istituto e della palestra ed opere accessorie. Per un importo di 2.233.045,19 euro.

I.T.I. Vittorio Emanuele III di Palermo - Interventi di miglioramento sismico del corpo aule e manutenzione straordinaria per il ripristino dell'agibilità della palestra. Per un importo di 4.156.325 euro.

I.T.C. Luigi Sturzo di Bagheria - Progetto di riqualificazione ed efficientamento energetico, rifunzionalizzazione degli spazi esterni, ristrutturazione e consolidamento ed adeguamento dei locali adibiti a magazzino, sottostanti il marciapiede a livello di strada, rifacimento copertura corpo palestra del complesso scolastico. Per un importo di 1.240.000 euro.

Liceo classico E. Basile di Monreale - Lotto di completamento e consolidamenti. Per un importo di 2.138.000 euro.