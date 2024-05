Sbloccati i fondi per realizzare la bretella di Sferracavallo: 8 milioni per via Nicoletti

"La giunta del governo Schifani, ha sbloccato i fondi Fsc - 8 milioni di euro - inerenti alla realizzazione della bretella di via Nicoletti”. Ha affermato l’assessore alle Attività Produttive Edy Tamajo. “La bretella di collegamento di via Nicoletti-via Tritone, nel quartiere di Sferracavallo è una importante opera di sviluppo per Palermo ed essenzialmente per la borgata marinara. È davvero un peccato vedere come alcuni partiti politici dell'opposizione, anziché congratularsi per il risultato ottenuto del governo Schifani, si affrettino a rivendicare la paternità del successo".

"La politica dovrebbe essere un luogo di cooperazione e riconoscimento reciproco - aggiunge Tamajo - soprattutto quando si ottengono risultati positivi per il bene del territorio. Prendersi il merito ingiustamente non solo sminuisce gli sforzi di chi ha realmente lavorato per raggiungere l'obiettivo, ma crea anche un clima di divisione e sfiducia. Il mio gruppo politico segue da anni l’iter di questo importante progetto della bretella di via Rosario Nicoletti, lavorando duramente per superare ostacoli e portare avanti soluzioni concrete per il bene della comunità. Ringrazio i miei consiglieri comunali e di circoscrizione che hanno a cuore come me, la meravigliosa borgata di Sferracavallo”.