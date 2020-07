Progetti di inclusione sociale per disabili, dall'assessorato alla Famiglia 1,7 milioni

Con una dotazione finanziaria di 1,7 milioni, l'assessorato della Famiglia ha pubblicato l'avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

“Due gli obiettivi che si propone l'avviso - afferma l'assessore Antonio Scavone - il primo, con una dotazione finanziaria di un milione, riguarda i progetti da destinare ai disabili non gravi e ai soggetti “fragili” nel campo dell'agricoltura sostenibile, il secondo, con 700 mila euro, per quelli relativi al raggiungimento dell'uguaglianza di genere rivolto alle donne e alle ragazze”.

"Studi scientifici hanno dimostrato - ha aggiunto Scavone - che l'attività agricola come terapia aiuta a migliorare le capacità dei disabili e più in generale dei soggetti a rischio di esclusione sociale. Con questa misura finanzieremo progetti che mirino all'inclusione socio-lavorativa di persone appunto con disabilità o svantaggiate o di minori inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale anche attraverso l'utilizzo delle risorse materiali ed immateriali dell'agricoltura al fine di sviluppare le loro abilità e capacità e per favorire la loro inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili alla vita quotidiana”.

Il secondo obiettivo dell'avviso prevede di finanziare progetti rivolti alle donne per il raggiungimento dell'uguaglianza di genere. "Si tratta di quei progetti rivolti all'autonomia delle donne – ha detto ancora l'assessore - e quindi le risorse serviranno per esempio a finanziare progetti come i parchi ludici per bambini allocati in comprensori lavorativi al fine di permettere alle donne di raggiungere un'autonomia lavorativa”.

Il finanziamento regionale dovrà essere compreso tra 20 e 50 mila euro e non potrà superare l'ottanta per cento del costo complessivo del progetto, il restante venti sarà a carico del soggetto proponente.