Approvato emendamento all'Ars: salvi i fondi ex Gescal per riqualificare Sperone, Zen e Borgo Nuovo

"Sospesi i termini temporali dell'accordo di programma dei fondi ex Gescal, salvi così le risorse e gli interventi". A dichiararlo è il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Adriano Varrica, promotore del percorso che nel 2021 ha sbloccato queste risorse destinate alla riqualificazione dei quartieri Zen, Sperone e Borgo Nuovo e di cui si parla da oltre 20 anni, a seguito dell'approvazione dell'emendamento da lui proposto all'Ars che consentirà a Comune e Regione di prendere fiato rispetto alle strettissime tempistiche sull'avvio dei lavori degli interventi finanziati.

"Con l'emendamento approvato in legge finanziaria regionale - afferma Varrica - viene garantita la sospensione dei vincoli temporali in scadenza rispetto all'avvio dei lavori dei 58 milioni dei fondi destinati a Zen, Sperone e Borgo Nuovo, consentendo così a Comune e Regione di concludere l'iter di revisione e aggiornamento del relativo accordo di programma e di mettere in sicurezza queste importanti risorse".

"Oltre a garantire un maggior respiro all'amministrazione comunale, attualmente con l'acqua alla gola rispetto al completamento dell'iter burocratico - dice ancora il deputato regionale - la sospensione dei termini potrà essere funzionale ad una serena valutazione da parte del consiglio comunale sul reinserimento dei progetti esclusi come quello di piazza Achille Grandi e vicolo Benfratelli, la cui riqualificazione è rivendicata dai cittadini dello Sperone che si sono costituito in comitato".

"Analogo ragionamento potrà essere fatto sugli interventi esclusi di riqualificazione a verde dello Zen, a partire dall'area vicina a via Carosio. Adesso esistono tutti i presupposti affinché si assuma un atteggiamento di apertura a tali rivendicazioni - conclude Varrica - magari riconsiderando il progetto ormai obsoleto anche secondo il Consiglio della seconda circoscrizione, di edilizia popolare in via De Felice, allo Sperone. Sono contento inoltre che stiano emergendo i primi frutti di questo lungo percorso con la messa a gara del primo intervento, la realizzazione del centro di aggregazione nel Baglio Mercadante allo Zen che abbiamo sollecitato più volte al Comune".