Porto, nuovi fondali per navi "extra large": al molo Sammuzzo attracca la Costa Deliziosa

E' la Costa Deliziosa la prima nave da crociera "extra large" ad attraccare al porto sfruttando il nuovo fondale, profondo 12 metri, del bacino Crispi 3. Un'impresa possibile dopo i lavori di dragaggio del bacino, banditi nel 2019 (con una gara del valofre di 29,5 milioni) e terminati lo scorso mese di maggio.

Ad agevolare l’ingresso delle navi hanno contribuito anche le opere di arretramento di 50 metri del molo Sud. Da sabato la Costa Deliziosa si trova alla banchina Sammuzzo per lavori ordinari: tinteggiatura delle fiancate e manutenzione. Di fatto, è stata una prova generale, in quella che rappresenta una sorta di prova generale in attesa dell’arrivo delle grandi navi a pieno carico.

Secondo le stime dell'Autorità portuale, presieduta da Paqualino Monti, nel 2021 sono attesi complessivamente 137 approdi di navi da crociera. Fino ad ora, tanto al molo Sammuzzo quanto alla banchina Vittorio Veneto (l’altra del bacino Crispi 3) potevano attraccare traghetti e navi da crociera di piccole dimensioni, oltre agli aliscafi.