VIDEO | Folla di fedeli in preghiera per fratel Biagio: "Ha aperto una via dentro il cuore di tutti"

Centinaia di persone al capezzale del missionario laico, all'interno della Missione di Speranza e Carità, per dimostrargli vicinanza e affetto nella sua battaglia contro la malattia. "Un modo per onorarlo è fare opere di carità e provare a cambiare questo mondo come ha fatto lui"