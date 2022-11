Zia e nipotina folgorate sotto la doccia in un lido: titolare e gestore patteggiano, nessun risarcimento

Zia e nipotina furono folgorate mentre stavano facendo la doccia in una cabina del Lido Italia a Romagnolo. Era il 15 giugno del 2020, la stagione balneare era appena iniziata: la piccola (che aveva appena 4 anni) aveva riportato un'ustione all'orecchio con problemi di udito poi fortunatamente risolti, mentre la zia, F. M., di 37 anni, era invece finita in coma con gravissime lesioni ed oggi è in stato semivegetativo e deve essere assitita 24 ore su 24. La titolare e il gestore della struttura adesso hanno però patteggiato la pena e questo non consente alle vittime di ottenere neanche un risarcimento.

Antonina Vernengo, 68 anni, legale rappresentante del lido, ha concordato una pena (sospesa) di un anno e 11 mesi, mentre il gestore, Antonino Lucido, 66 anni, ha concordato una condanna a 2 anni e 2 mesi, senza la sospensione condizionale. Ad accogliere il patteggiamento (che era stato precedentemente respinto perché ritenuto non congruo dal gup Clelia Maltese) è stato il giudice della terza sezione del tribunale monocratico, Giovanni La Terra. Nel processo si sono costituite parte civile le vittime con l'assistenza dagli avvocati Rosalia Zarcone e Beatrice Mendola.

E la rabbia tra i parenti della bambina e della donna rimaste ferite nell'incidente è tantissima: "Le pene sono bassissime e così non abbiamo neppure diritto ad un risarcimento", dicono attraverso l'avvocato Zarcone. Da una perizia è emerso che l'impianto elettrico della struttura balneare sarebbe stato completamente fuori norma (e questo da almeno 6 anni), sarebbero mancati persino i salvavita e sarebbero state riscontrate tutta una serie di irregolarità legate alla sicurezza. Ora la famiglia si chiede come questo sia stato possibile e punta il dito verso chi avrebbe dovuto controllare che tutto fosse invece a norma come il Comune, la Regione e la stessa capitaneria di porto. Dall'inchiesta sarebbe venuto fuori che nei giorni precedenti delle verifiche ci sarebbero state (il 15 giugno, quando avvenne l'incidente, era il primo giorno di apertura del lido), ma nessuno si sarebbe accorto di nulla.

Zia e nipote erano state folgorate introno alle 17.30 e subito era stato chiamato il 118. Le vittime erano state trasportate al Buccheri La Ferla e le condizioni della donna erano apparse subito molto gravi. Il procuratore aggiunto Ennio Petrigni ed i sostituti Giovanni Antoci e Luisa Campanile avevano deciso di aprire un fascicolo per accertare eventuali responsabilità. Oggi i due imputati hanno patteggiato la pena. Per ottenere un risarcimento la famiglia dovrà dunque intraprendere una causa civile.