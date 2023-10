Scontro sulle Foibe per la circolare dei prefetti ai presidi, l'Anpi: "Chiediamo l’immediato ritiro"

L'Anpi di Palermo, l'associazione nazionale partigiani d'Italia fondata dai partecipanti alla resistenza italiana contro l'occupazione nazifascista, ha manifestato in una nota "profonda preoccupazione per la circolare inviata da prefetti a sindaci e agli uffici scolastici provinciali perché le scuole vengono sollecitate a 'diffondere la conoscenza della spirale di violenza che esplose all'indomani della firma dell'armistizio e che, per i successivi quattro anni, si scatenò su molti italiani inermi e incolpevoli, residenti nei territori ad est di Trieste, con durissime e atroci rappresaglie dai contorni di una vera e propria pulizia etnica'".

"E' inaccettabile - scrivono dall'Anpi Palermo - che il Governo, attraverso i suoi rappresentanti territoriali, tenti di influenzare l'attività delle scuole: tale interferenza si configura come attenta e offesa all'autonomia scolastica e richiama alla memoria il ventennio fascista, quando la scuola era sotto il diretto controllo del Regime.Le scuole hanno il compito, non solo di trasmettere conoscenze e di creare professionalità, ma di contribuire alla formazione di cittadini e cittadine consapevoli e responsabili, in grado di operare scelte ragionate, e capacità di interpretare il presente in quanto a conoscenza della verità storica: ogni evento non deve essere considerato avulso dal contesto ma in esso perfettamente inserito; le Foibe, da condannare come ogni altro tipo di violenza, vanno considerato tenendo conto di tutto ciò che la Jugoslavia aveva subito da parte dell'Italia fascista: l'aggressione del 1941, la repressione disumana della resistenza locale, le stragi dei civili, i campi di concentramento dove erano internati croati e sloveni".