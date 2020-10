VIDEO | Viale Regione, melma e liquami davanti a un panificio e una pizzeria: "Ci verrà la malaria"

Da tre mesi nel tratto di strada compreso tra via Pergusa e via Petralia Sottana, non molto distante da Villa Serena, fuoriescono acque reflue a causa di un problema alla fognatura. Cattivo odore in tutta la zona. Stanchi residenti ed esercenti, costretti a fare lo slalom per attraversare o posteggiare le auto