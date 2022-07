Foggiano a Corleone, video e selfie sulle tombe di Provenzano e Riina: "Grandi uomini"

"Eccomi a Corleone, sono sulla tomba di Bernardo Provenzano: il 13 luglio 2016 è morto e oggi (ieri, ndr) 13 luglio 2022 io sono qua". Così, in una ‘storia’ di Fb, un foggiano, noto agli ambienti di polizia, commenta e certifica la sua 'trasferta' a Corleone, un viaggio - con famiglia al seguito - sulle tombe dei boss Bernardo Provenzano e Totò Riina.

"Per me restano grandi uomini. E' un onore essere qui", commenta riprendendo le loro foto; in sottofondo il vociare di bambini. I video sono diventati presto virali, rimbalzando dalle chat agli organi di informazione. L’uomo, in vacanza con la moglie e il figli, passa da una lapide all’altra tra omaggi e selfie. I filmati sarebbero stati segnalati agli organi inquirenti: sebbene non costituiscano reato, infatti, preoccupa il disvalore morale che emerge.

Fonte: FoggiaToday