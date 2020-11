Focolaio Covid al pronto soccorso del Civico, 14 positivi tra medici e infermieri

Tanti sono risultati negativi, qualcun altro potrebbe anche positivizzarsi nei prossimi giorni, ma il dato certo è che ci sono 14 casi di Coronavirus tra medici e infermieri del pronto soccorso del Civico. Un focolaio è scoppiato all’interno dell’area d’emergenza dell’ospedale di via Tricomi, da settimane trasformato quasi in un reparto di terapia sub intensiva. Nonostante sia stata sfiorata la soglia considerata critica, pari al 10% dell’intero organico del reparto, la situazione sembra essere sotto controllo.

Già dagli inizi di ottobre il pronto soccorso del Civico è stato convertito in area Covid per fronteggiare la pandemia, con picchi fino a 56 pazienti infetti (contro gli attuali 40 circa). Ognuno con esigenze diverse: per qualcuno è sufficiente una mascherina con l’ossigeno mentre per altri è necessaria la ventilazione meccanica. Il sospetto è che i numeri registrati negli ultimi giorni possano aver influito sulla situazione, saturando l’ambiente nonostante gli impianti di areazione costantemente in funzione.

Per evitare che la situazione possa andare fuori controllo, ipotizzando che altri medici o infermieri possano risultare positivi nei prossimi giorni, è al vaglio una revisione dei percorsi in chiave più restrittiva. Allo stesso tempo verranno intensificati gli accertamenti e verrà ridotto il lasso di tempo che intercorrerà tra un tampone di sorveglianza e un altro, passando da una settimana a 3-4 giorni così da intercettare e lasciare temporaneamente a casa il personale contagiato.