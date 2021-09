Coronavirus, dodici positivi nella centrale operativa del 118

E' questo il responso dei tamponi eseguiti tra il personale che lavora nella struttura che si trova al Civico. Nursing up e Fials: "Un'emergenza che va superata. Serve un costante controllo per chi è rimsato al lavoro"

Dodici contagiati nella sala operativa del 118 a Palermo. Stanno bene gli operatori e gli infermieri della centrale che si trova al Civico, tutti vaccinati con doppia dose, risultati positivi al Coronavirus dopo gli accertamenti che si sono resi necessari a seguito di un caso sospetto. I lavoratori, come previsto dai protocolli, resteranno a casa sino a quando l’allarme non sarà rientrato. Tra i casi registrati anche queli di alcuni familiari degli operatori 118.

"Un problema per la gestione della sala operativa. Il carico di lavoro è lo stesso - dicono Giuseppe La Barbera segretario aziendale Nursing up e Mario Di Salvo della Fials - ma le unità impegnate adesso sono meno. Questo potrebbe comportare anche la riduzione delle postazioni. E’ una situazione di emergenza che va superata. Serve una costante sanificazione dei luoghi e il controllo costante del personale che è rimasto al lavoro e ancora negativo. Poi anche un sierologico per verificare gli anticorpi presenti negli operatori tra i primi ad essere vaccinati quasi sei mesi fa".

Secondo i sindacalisti la centrale andrebbe chiusa per una giornata e sanificata. Per quel giorno le chiamate potrebbero essere gestite dalle altre sale dell’Isola. "La situazione è sotto controllo, i locali sono stati sanificati - dicono i vertici del 118 - e gli operatori vengono sottoposti a tamponi. Da domani faremo anche un controllo con il sierologico".

"Conosciamo personalmente alcuni dei colleghi contagiati, ma a prescindere da ciò - dichiarano Domenico Amato, segretario regionale Confintesa Sanità Sicilia e Mario Manzo, coordinatore regionale Confintesa 118 Sicilia - speriamo che si possa al più presto riprendere le normali attività lavorative, per i colleghi e per l’utenza, vista l’alta professionalità del personale coinvolto, avremmo sperato in una nota formale della società ma abbiamo avuto la notizia dai giornali, ci auguriamo inoltre che siano state rispettate tutte le norme anti Covid prevista dalla vigente normativa".