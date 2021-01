Covid al Pagliarelli, rabbia e proteste in uno striscione: "Garantire rispetto della vita nelle carceri"

"Garantire distanziamento e rispetto della vita nelle carceri". E' quanto si legge in uno striscione comparso stamani all'esterno del carcere Pagliarelli. Nel penitenziario sono stati accertati trentuno casi di contagio da Covid-19. La scoperta è stata fatta dalla direzione dell’istituto dopo gli accertamenti sanitari avviati quando un un detenuto ha iniziato ad accusare alcuni sintomi riconducibili al virus. I tamponi hanno poi confermato i sospetti.



"Nonostante fosse prevedibile la diffusione incontrollata del Covid-19 all’interno delle carceri, non si è fatto il necessario per scongiurare questa eventualità - attacca Giovanni Siragusa del movimento indipendentista Antudo - Anche ai detenuti va garantito il diritto alla vita e alla salute. Per questo e per tanti altri motivi bisogna emettere subito provvedimenti straordinari come l’amnistia e l’indulto".