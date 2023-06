FlixBus investe in Sicilia, nuovi collegamenti con Palermo

In vista del periodo estivo, FlixBus consolida la sua presenza sul territorio siciliano e inaugura nuove rotte con l’Italia. "Questo rafforzamento - dicono dall'azienda - risponde all’obiettivo di facilitare la mobilità dei siciliani verso le altre regioni e, allo stesso tempo, agevolare i flussi turistici verso l’isola, in linea con l’importanza riconosciuta alla mobilità collettiva quale strumento di creazione di opportunità per il territorio".

Da oggi, sia i turisti in arrivo sia, viceversa, i passeggeri in partenza dalla Sicilia potranno attraversare l’Italia in FlixBus con un solo biglietto, senza effettuare alcun cambio oppure con una sola interconnessione a Catania, dove la società "ha creato un efficace sistema di interscambio grazie a un’attenta pianificazione, all’analisi scrupolosa della domanda e all’ottimizzazione degli orari", aggiungono da FlixBus.

Grazie agli hub di interscambio, la società ha potuto estendere la propria offerta di mobilità alle città di Modica, Vittoria, Comiso e Pozzallo, che grazie all’interscambio a Catania potranno beneficiare di collegamenti verso Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e Firenze. Anche i turisti in arrivo potranno, con un solo biglietto e un solo cambio, raggiungere diverse aree della Sicilia: Siracusa, per esempio, sarà raggiungibile da Roma, Milano, Torino, Bologna e Firenze.

Parallelamente, l’istituzione di questo snodo di interscambio a Catania consente a FlixBus di ampliare le connessioni disponibili con molte delle città siciliane già collegate. Anche in questo caso, i vantaggi saranno duplici: da un lato, per i siciliani in partenza per l’estate, che, per esempio, potranno spostarsi fra Palermo e mete stagionali di richiamo come Rimini, Gallipoli o Aosta; dall’altro, per il territorio, che potrà assistere all’arrivo di nuovi turisti, complice la possibilità di arrivare in Sicilia con un solo biglietto e un solo cambio: Siracusa, per esempio, sarà raggiungibile da Roma, Milano, Torino, Bologna e Firenze.

Inoltre, a partire da oggi FlixBus fermerà anche all’aeroporto di Catania, che sarà collegato più volte al giorno con diverse città siciliane come Palermo, Messina, Siracusa e Agrigento, e che, grazie alle rotte attive con la Calabria, potrà offrirsi anche come scalo preferenziale per i passeggeri in arrivo da centri come Gioia Tauro e Rosarno.

"A fronte di un potenziale inestimabile, qual è quello della Sicilia e di tutto il Mezzogiorno italiano - dice Andrea Incondi, managing director di FlixBus Italia - non possiamo ignorare il divario profondo che ancora oggi penalizza le regioni meridionali e minaccia di bloccarne la piena affermazione, su un piano turistico e di conseguenza economico. Incentivando gli spostamenti fra le grandi città italiane e i territori meno battuti, tagliati fuori dalle direttrici tradizionali e per questo spesso ignorati dai più, intendiamo ora supportare lo sviluppo di nuove opportunità di scoperta del patrimonio, con la speranza che questo possa tradursi in un indotto a vantaggio delle comunità locali, e contemporaneamente garantire il diritto alla mobilità delle persone che vi risiedono".