FlixBus rafforza i collegamenti tra Palermo e le grandi città del centro e nord Italia

Con l’avvicinarsi del periodo natalizio, FlixBus rafforza i collegamenti con Palermo e la Sicilia, per agevolare il ritorno in famiglia – e il successivo rientro nella città di domicilio – di chi studia o lavora fuori regione. Questo incremento riguarda soprattutto le rotte attive fra la Sicilia e le grandi città del centro e nord Italia.

"Oggi - si legge in una nota - FlixBus garantisce un servizio continuativo di mobilità fra Palermo e alcune fra le principali città italiane, e opera collegamenti diretti con partenza da tutte le province dell’isola. In tutto, sono circa 20 le destinazioni collegate da FlixBus sull’intero territorio siciliano: fra queste, vi sono anche alcuni piccoli e medi centri. Per Palermo partiranno, settimanalmente, 7 corse dirette da Milano, Firenze, Bologna e Torino e 4 da Roma, che consentiranno di raggiungere il capoluogo viaggiando di notte e arrivando la mattina successiva. Anche chi lavora o studia in città come Siena o Cosenza potrà fare ritorno a casa senza bisogno di cambiare, grazie ai collegamenti diretti attivi con la fermata di via Fazello".