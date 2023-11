Scarpe rosse e flash mob davanti al Politeama contro la violenza sulle donne

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Scarpe rosse davanti al Politeama sabato 25 novembre, alle 11.30, su iniziativa di Laboratorio Una Donna Palermo per Ia Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Obiettivo: coinvolgere tutti in un momento di sensibilizzazione deponendo delle scarpe rosse in piazza in ricordo delle vittime di violenza. Previsto anche un flash mob, una performance di danza a tema curata dalla coreografia di Irene Librera Prestigiacomo della scuola IridanceLove e la partecipazione della chitarra di Gianni Mazzola.

"Una giornata per dire no alla violenza sotto ogni forma, per riflettere e aiutare le donne in sofferenza per sollecitare le coscienze sull'importanza e il valore della vita, sul rispetto reciproco uomo/donna. Un'occasione per lanciare un messaggio alle istituzioni nell'insistere sugli aiuti a tutti quei comparti che si occupano di antiviolenza e inoltre di occuparsi della sicurezza della nostra città che è fondamentale nella prevenzione", dice Maria Pitarresi, responsabile per Palermo di Laboratorio Una donna che ringrazia le associazioni che hanno partecipato e sostenuto la giornata: Udicon Sicilia, Cosmann, Bottega Solidale Onlus e Shalom.