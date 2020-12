"Amministriamo il 60% dei processi ma veniamo ignorati": nuovo flash mob dei magistrati onorari

Sono tornati davanti al palazzo di giustizia per lottare contro quella che considerano un'ingiustizia: "Non essere riconosciuti come lavoratori ma come volontari". Prosegue - dopo lo sciopero della fame avviato il primo dicembre - la protesta di giudici di pace, giudici onorari del tribunale e procuratori onorari che questa mattina si sono raccolti in piazza Vittorio Emanuele Orlando per un flash mob, portando con loro toghe, codici e rose rosse.

"La nostra professionalità - spiega oggi il gruppo di manfiestanti - ci è riconosciuta unanimemente anche dalla Corte di giustizia europea con la decisione del 16 luglio scorso. Ciò malgrado, sino ad oggi, il governo italiano è rimasto sordo alle legittime istanze della magistratura onoraria che da tempo amministra oltre il 60% del contenzioso civile e penale in Italia. Abbiamo rilevato la gradita presenza di un rappresentante della Camera penale di Palermo, l'avvocato Giovanni Di Trapani, ed apprezziamo la vicinanza mostrata".

Ai giudici Vincenza Gagliardotto e Sabrina Argiolas, poco meno di una settimana dopo si è unito allo sciopero della fame un altro magistrato onorario, l’avvocato Giulia Bentley, che ha deciso di digiunare per rivendicare i diritti della categoria, sfruttata e sottopagata dallo Stato. Una scelta particolarmente forte, la sua, visto che ha avuto recentemente gravi problemi di salute.

La nostra categoria "non ha diritti né tutele. Non vengono riconosciuti - aveva dichiarato il viceprocuratore onorario Nunzia Mangiapane - diritti che qualunque carta costituzionale in tutto il mondo riconosce ai lavoratori: previdenza, malattia, maternità. Non ci viene riconosciuto nessuno di questi diritti. Con il Covid è scoppiato questo bubbone tutto italiano: oggi un giudice onorario non può permettersi di ammalarsi, nonostante nella maggioranza dei casi non si possa parlare di temporaneità dell'esercizio delle funzioni".

