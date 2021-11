VIDEO | Tenta di guadare fiume con l'auto ma resta bloccato e si arrampica sul tetto: salvato

Tenta di guadare il fiume Milicia con l'auto, ma resta impantanato ed è costretto ad arrampicarsi sul tetto del mezzo per mettersi in salvo. In soccorso dell'automobilista sono intervenuti i vigili del fuoco, nucleo sommozzatori e soccorritori fluviali. Le squadre sono accorse in località Balzorosso, tra Altavilla Milicia e Casteldaccia. I vigili del fuoco, dopo avere raggiunto a nuoto il proprietario dell'auto, lo hanno portato al sicuro. Terminato il recupero, le squadre hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo.