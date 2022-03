Ecco la Convenzione dei diritti nel Mediterraneo, aderisce anche la città di Palermo

Firmata questa mattina al cinema De Seta ai Cantieri culturali alla Zisa la Convenzione dei diritti nel Mediterraneo: la carta che sancisce un patto tra i cittadini di diversi Paesi per la creazione di una rete permanente di confronto e collaborazione in grado di "ridare centralità all'identità mediterranea" e farne uno "spazio creatore di umanità e di democrazia partecipata". A sottoscrivere per primo il documento, il sindaco di Palermo e della Città Metropolitana, Leoluca Orlando, che ha sposato tra i primi l'iniziativa dell'associazione "Un'altra storia" insieme ai responsabili del "Forum italo-tunisino" e dell'associazione internazionale "Agorà degli abitanti della terra".

Tra le linee operative già lanciate, una campagna per ottenere dall'Europa la creazione di un Erasmus del Mediterraneo e un marchio mediterraneo per la commercializzazione dei prodotti comuni.

"Una convenzione molto importante questa che si firma oggi, perché manda un messaggio agli Stati, un messaggio di rispetto per la persona umana e per la vita", ha dichiarato il sindaco. E ha aggiunto: "Sono presenti 20 Paesi del Mediterraneo, ma al tempo stesso anche alcune rappresentanze comunali, essendo i sindaci liberi di esprimere le proprie opinioni perché non hanno né esercito né armi né battono moneta. E questo li rende molto più liberi di potere promuovere i diritti della persona umana in un Mediterraneo che è diventato un punto di riferimento dei diritti. La mobilità umana internazionale ha fatto del Mediterraneo in qualche modo il termometro della capacità di rispettare i diritti di tutti e di ciascuno, che non vale soltanto per il Mediterraneo, soprattutto in questo momento in cui è di grande attualità l'accoglienza dei profughi dall'Ucraina".