Finiti i lavori in piazza XIII Vittime, torna totalmente libero il sottopasso di via Crispi

Si sono conclusi ieri, 29 febbraio, gli interventi sui sovrappassi est ed ovest di piazza XIII Vittime. Lo rende noto l’assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Orlando. Per via dei lavori il Comune aveva emesso un'ordinanza due settimane fa, prevedendo restringimenti su entrambe le carreggiate del sottopasso di via Crispi.

Altre fasi delle opere per la manutenzione straordinaria, che ha previsto la demolizione di intonaci e la sistemazione delle pareti laterali, erano state eseguite nei mesi scorsi. I nuovi lavori eseguiti nell'ultima settimana sono stati definiti "interventi di rifinitura" dall'assessore Orlando.

"Si sblocca un altro pezzo importante della viabilità cittadina, con la completa apertura del sottopasso di via Crispi. Un cantiere che aveva reso i palermitani ostaggi di un imbuto che, soprattutto nelle ore di punta, aveva creato disagi pesantissimi ai lavoratori, alle famiglie ed al traffico scolastico". Lo dichiara la consigliera di Fratelli d’Italia, Germana Canzoneri.