VIDEO | Finisce lo stato d'emergenza, ma i palermitani restano prudenti: "La pandemia non è finita"

Finisce l'obbligo della mascherina all'aperto ma anche del green pass sui mezzi pubblici: "Ora dobbiamo difenderci da soli". Nuove regole anche per negozi, bar e ristoranti. I titolari ammettono: "Avevamo problemi con i turisti provenienti da paesi in cui non era più in vigore il green pass"