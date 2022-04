A19, finiti i lavori sul viadotto Giardinello: stop al doppio senso nella carreggiata in direzione Catania

Ultimati i lavori di riqualificazione del viadotto Giardinello, lungo l’autostrada A19, in direzione Palermo. Da oggi, quindi, viene meno il doppio senso di circolazione in vigore sulla carreggiata in direzione Catania, tra Trabia e Termini Imerese.

Gli interventi hanno riguardato il rinforzo e l’impermeabilizzazione del ponte, l’installazione di nuovi giunti di dilatazione e delle nuove barriere, oltre che il rifacimento dell'asfalto.

Fino a domani, mercoledì 6 aprile, sulla carreggiata ci saranno comunque ancora restringimenti, con chiusura alternata delle corsie di marcia e sorpasso, per ripristinare la normale segnaletica orizzontale di colore bianco.