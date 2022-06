Petralia Soprana, completato il restauro della chiesa Santissima Trinità

Completato il restauro statico e conservativo del complesso parrocchiale Santissima Trinità di Petralia Soprana. L’impresa esecutrice ha consegnato i lavori eseguiti al sindaco Pietro Macaluso. Presente anche il vicario generale della Diocesi di Cefalù Giuseppe Licciardi. Gli interventi sono costati cinquecento mila euro, somma finanziata dall’assessorato regionale delle Infrastrutture con la quale sono state realizzate opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che hanno reso fruibile la canonica, le aule catechistiche e l’accesso alla chiesa con riferimento alle parti dissestate della gradinata esistente e l’installazione di un servo scala a pedana per i diversamente abili.

L’intervento realizzato è il frutto della collaborazione tra la Diocesi di Cefalù, che ha approvato il progetto esecutivo redatto dagli ingegneri Michele e Carmelo Zafonti e presentato dalla Parrocchia Santissima Trinità, e il Comune di Petralia Soprana in qualità di soggetto attuatore del finanziamento. I lavori sono stati realizzati dalla ditta Sabatino Luciano di Petralia Soprana, aggiudicataria dell’appalto.

“Un altro intervento in favore della salvaguardia dei nostri beni architettonici è stato completato – afferma il sindaco Pietro Macaluso. Grazie ai finanziamenti del Patto per il Sud e alla sinergia con la Diocesi di Cefalù, la Chiesa della Santissima Trinità è stata preservata. Questo è un altro esempio tangibile dell’impegno che l’amministrazione comunale ha messo in questi anni a favore di tutto e di tutti”.