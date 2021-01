Terrasini, conclusi i lavori al cimitero: consegnati 200 nuovi loculi

Il cantiere ha preso il via a settembre 2020. Il sindaco Maniaci: "In questi anni abbiamo sempre garantito una degna sepoltura a tutti i nostri concittadini"

Completati i lavori per la realizzazione di 200 nuovi loculi cimiteriali a Terrasini. I lavori, iniziati a settembre 2020, sono stati eseguiti dalla ditta Rubbino che si era aggiudicata l'appalto con un importo di circa 138 mila euro.

"In questo momento così particolare - commenta il sindaco Giosuè Maniaci - i lavori sono andati avanti nonostante le difficoltà. In questi anni abbiamo sempre garantito una degna sepoltura a tutti i nostri concittadini senza problemi di mancanza di posti. Realizzeremo altri interventi per migliorare i servizi e soprattutto per garantire il decoro e il rispetto di questo luogo, dove si conserva la memoria dei nostri cari".