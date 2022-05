Circa 45 mila euro per estendere e rifare gli allacci alla rete fognaria: conclusi i lavori in via Chiavettieri

Si sono conclusi i lavori alla fognatura in via Chiavettieri, costati complessivamente circa 45 mila euro. Ad eseguirli per l'Amap, nell'ambito dell'accordo quadro per gli interventi di estendimento e rifunzionalizzazione delle reti idriche e fognarie della città, è stata la ditta Condor di Borgetto.

"L'intervento inizialmente sarebbe dovuto partire nel mese di aprile dello scorso anno, ma - spiegano dall'Amap - su richiesta del comitato dei commercianti della zona, per evitare ulteriori disagi alle attività già in crisi per le misure restrittive relative al contenimento della pandemia, si è concordato lo slittamento a quest'anno".

Nel dettaglio gli operai si sono occupati della nella posa in opera del collettore centrale per un’estensione di circa 70 metri (da corso Vittorio Emanuele fino a via Terra delle Mosche), del rifacimento degli allacci fognari delle utenze allo stesso collettore principale, della installazione dei pozzetti di ispezione e delle caditoie stradali per il deflusso delle acque piovane, anche se non strettamente connesse alle opere fognarie.

Nel corso dell'intervento, inoltre, si è provveduto allo smontaggio e alla successiva ricollocazione della pavimentazione in basolato interessata dagli scavi. "Durante tutta la durata dei lavori - concludono dall'Amap - è stata presente in cantiere un'archeologa, che, in raccordo con gli indirizzi ricevuti dalla Soprintendenza di Palermo, ha supervisionato le operazioni di scavo e movimenti terra per la verifica di eventuali emergenze di interesse storico che avrebbero potuto essere interessate dal cantiere. Non sono comunque emersi ritrovamenti di alcun rilievo".