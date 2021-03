VIDEO | Anello, Politeama "liberato" dai cantieri: "Finalmente restituito alla città"

C'è chi corre, chi va in bici e chi in monopattino. I palermitani riconquistano quel tratto di strada "negato" dai lavori, che adesso continueranno in sotterranea. Gioia tra i passanti: "Meraviglioso". Ma non mancano le critiche: "Troppo asfalto, mi aspettavo più verde". Tra i ristoratori: "Bello ma nessun incremento economico"