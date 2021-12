Danisinni, tre milioni di euro per ristrutturare l'asilo: firmato il decreto di finanziamento

Due anni fa l’Amministrazione aveva deciso di demolirlo poiché riteneva fosse impossibile recuperarlo. I residenti e le associazioni attive nel rione non erano d’accordo, tanto da costituire un’associazione temporanea per realizzare il progetto esecutivo, consegnato in estate agli uffici comunali, per un nuovo asilo. Giornata di festa ai Danisinni dopo l’approvazione del decreto regionale che prevede un finanziamento da 3 milioni di euro per i lavori di ristrutturazione per l’adeguamento del Galante di piazza Danisinni.

L’Amministrazione comunale, viene sottolineato in una nota, ha già svolto in tempi record tutte le verifiche utili per indire la gara. "Una notizia bellissima, un motivo di speranza in occasione del santo Natale. Continua il cammino esemplare del borgo Danisinni - afferma il sindaco Leoluca Orlando - che insieme a tutta la comunità cittadina e in collaborazione con l’Amministrazione, conferma l'importanza dell'impegno civile e della sinergia con le realtà territoriali".

In questo modo i bambini potranno riappropriarsi "di uno spazio urbano fondamentale. Stiamo costruendo futuro e Danisinni - conclude Orlando - è una realtà in cammino costante ed è questa la visione della città che va avanti da anni". Il finanziamento prevede l’utilizzo di 2,4 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2022 e altri 600 mila euro per il 2023. I fondi serviranno per i lavori di adeguamento ma anche per analisi geotecniche e di laboratorio, per l’allacciamento dei servizi, per la disinfestazione e l’acquisto di attrezzature e arredi.