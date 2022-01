Termini, dal Governo quasi cinque milioni di euro: finanziati quattro progetti di riqualificazione urbana

Nuova vita per il Teatro all'aperto, il nuovo belvedere di via Principe di Piemonte, la Rocca del Castello e l'antica Porta Palermo di Termini Imerese. il Comune di Termini Imerese incasserà dal dal Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Infrastrutture e della mobilità sostenibile, quasi 5 milioni di euro per mettere in atto quattro progetti di “rigenerazione urbana” che vedono protagonisti questi beni.

Tutti gli interventi sono già inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche e puntano alla riqualificazione di una vasta area che da piazza Duomo giunge fino a via Principe di Piemonte, strada nota per lo straordinario panorama che si può ammirare. Il progetto del Teatro all’aperto, per un importo complessivo di 800 mila euro, prevede la riqualificazione funzionale della cavea del teatro, l’impiantistica elettrica e il recupero dei camerini sotto il piano scenico. Inoltre saranno rifatte le pavimentazioni di accesso tra il belvedere e l’ingresso dell’area del teatro.

Gli interventi per il nuovo belvedere”, per un importo di 2.800 mila euro, prevedono la ristrutturazione totale dell’area con il rifacimento delle pavimentazioni e delle cordonature della zona a verde. Inoltre sarà sostituita la ringhiera, gli elementi di arredo urbano e sarà rifatto l’impianto di illuminazione. Anche la Rocca del Castello sarà oggetto di riqualificazione e di recupero per un importo di 1.100 mila euro. Nello specifico gli interventi previsti riguardano la messa in sicurezza del promontorio. Si prevede anche la collazione di un ascensore in acciaio e vetro che consentirà un facile accesso al pubblico e soprattutto agli utenti con ridotte capacità motorie.

Infine il quarto intervento, per un finanziamento di quasi 240 mila euro, riguarda il recupero di Porta Palermo, uno degli ingressi principali della città e facente parte dell’antica cinta muraria. Il Comune dovrà intervenire con un contributo complessivo di poco più di 150 mila euro.