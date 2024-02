Petralia Sottana, arrivano i fondi per la pavimentazione del palazzetto dello sport

Dalla finanziaria arrivano i fondi per il Palazzetto dello sport e per una nuova parete per le arrampicate indoor a Petralia Sottana. A darne notizia è l'assessore comunale allo Sport, Gaetano Rizzitello, specificando che le risorse serviranno per la "pavimentazione sportiva del palazzetto comunale" che servirà, insieme ai lavori in corso sul tetto per l'installazione dei pannelli fotovoltaici e per l'eliminazione delle infiltrazioni, a risolvere alcune criticità segnalate dalle associazioni sportive. "Un tassello non previsto nel bando sport e periferie che cerca di mettere insieme più azioni verso un unico obiettivo", dice l'assessore tramite una nota.

L'altra parte del finanziamento sarà utilizzata per la realizzazione di una parete di arrampicata da interno da realizzarsi in una delle palestre comunali. "Un elemento innovativo, unico nel comprensorio - prosegue Rizzitello - che potrà attirare molti appassionati e introdurre i bambini in questo sport. Una struttura totalmente certificata che potrà dare occasioni economiche, sociali e turistiche di rilievo essendo pochissime le strutture del genere nel territorio regionale. Con queste azioni l'Amministrazione si muove nel senso della valorizzazione di alcuni servizi e continua a lavorare con dedizione per raggiungere altri risultati per la nostra comunità", conclude ringraziando il deputato Luigi Sunseri (M5S) per "aver portato avanti caparbiamente queste ed altre iniziative nel territorio madonita".