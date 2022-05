Frane nelle Madonie, la strada Valledolmo-Vallelunga sarà completata: finanziati i lavori

Nelle Madonie la strada di collegamento tra Valledolmo e Vallelunga Pratameno sarà completata. I lavori, in corrispondenza del ponte in contrada Celso, sono stati finanziati dalla struttura contro il dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Nello Musumeci.



"I frequenti movimenti franosi degli ultimi nove anni - sottolinea il governatore - hanno reso impraticabile un’arteria di grande importanza per tutto il comprensorio, snodo strategico per la viabilità interna. Con il cantiere finanziato verrà ripristinita la transitabilità in un tracciato che, soprattutto nella stagione invernale, presenta criticità e notevoli rischi per l’utenza".

Sul manto stradale insistono lesioni profonde e i cedimenti del terreno hanno ridotto in modo sensibile l’ampiezza delle carreggiate. "Prosegue - conclude Musumeci -il programma generale di lavori messo in campo dall'Ufficio antierosione, che vede la Sicilia al primo posto in Italia per somme erogate: dal 2018 a oggi abbiamo finanziato lavori per oltre 400 milioni di euro".