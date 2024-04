Blitz della finanza: sequestrati oltre due chili di hashish, arrestato un 22enne

Operazione dei finanzieri del comando provinciale che nel corso di due distinte operazioni hanno arrestato un palermitano e sequestrato oltre due chili di hashish. In particolare i baschi verdi del Gruppo pronto impiego sono intervenuti - con l’ausilio di due unità cinofile in forza al Reparto - a Ballarò dove è stato individuato un casolare disabitato. "Qua dentro - dicono dalla finanza - il fiuto del pastore olandese Anouk ha consentito di scovare 13 panetti di hashish da circa 100 grammi ciascuno, nascosti dentro il vano destinato all’alloggiamento del contatore idrico. Sono in corso approfondimenti volti a individuare colui che usava il casolare. Da una prima analisi sulle modalità di confezionamento e conservazione, tutto sembrerebbe ricondurre a un “grossista” della piazza di spaccio". Lo stupefacente, una volta immesso sul mercato, avrebbe fruttato, al dettaglio, oltre 10 mila euro.

In merito alla seconda attività i finanzieri sono intervenuti nella stazione centrale di Palermo, da sempre crocevia di traffici illeciti tra il capoluogo siciliano e le province adiacenti. Qua dentro i baschi verdi, su "intuito" del pastore tedesco Nico, hanno sottoposto a perquisizione un ventiduenne palermitano. Il giovane è stato trovato in possesso di diverse dosi di hashish, e dopo aver accertato come fosse già gravato da precedenti penali per spaccio, è scattata anche la perquisizione nella sua abitazione nel quartiere Villaggio Santa Rosalia. La tempestività dell’intervento dei militari ha consentito di rinvenire 10 panetti di hashish, materiale da confezionamento e 23 dosi, già pronte per la vendita. Il ragazzo è stato quindi tratto in arresto.