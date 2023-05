Finalmente gli odontoiatri e i medici chirurghi abilitati e iscritti all'albo potranno partecipare ai concorsi per dirigente

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il 4 gennaio del 2022, su iniziativa del Dott. Francesco Scalici, Odontoiatra di Palermo, nasce il gruppo Facebook : “la Laurea in Odontoiatria è specialistica”. Il gruppo, che in poco tempo ha raggiunto i 900 iscritti, ha messo in evidenza le problematiche professionali determinate dall’esclusione degli Odontoiatri non specializzati dai concorsi a dirigente nelle strutture del SSN (DPR 483/97) e dalle graduatorie della specialistica ambulatoriale (Dlg Balduzzi del 2012). Nel 2020, veniva rinnovato l’Accordo Collettivo Nazionale della Specialistica Ambulatoriale, che facendo riferimento al Decreto Balduzzi, sanciva l’uscita degli Odontoiatri, privi di specializzazione, dalle graduatorie della specialistica ambulatoriale. Grazie ai dottori Roberto Cella, Gian Piero Torresi, Omar Aberrà, Tiziana Emili, Barbara Casule,Daniela Nula, Cleide Grandinetti, Andrea Filippo Campanella, Stefano Castronovo, Francesco Magrini, Giuseppe Piazza, Francesco Morello, Filippo De Paolis, Concetto Di Mauro, Gaspare Serafino, Mario Di Giovanni, Giuseppe Castronovo e Giuseppe Accardi, sono stati coinvolti gli Onorevoli Gemmato, Boldi, Caronia, Loizzo ed i Consiglieri Regionali Nappi, Cartaginese, Marinangeli, S. Meloni, Fantozzi, Mercanti, Balleari, Mazzali, Cane e Tagliaferri. Tutti si sono resi disponibili a presentare Interrogazioni alla Camera dei Deputati e nei vari Consigli Regionali. In breve tempo si sono concretizzate: due Interrogazioni Parlamentari alla Camera dei Deputati, due emendamenti presentati al Senato (Legge sulla concorrenza del 2022) e dodici interrogazioni presentate in 11 regioni. Finalmente, dopo 26 anni dall’entrata in vigore della legge 483/97, con un lavoro di squadra unico e straordinario, qualcuno interveniva per tutelare la professione di Medico Odontoiatra. Purtroppo, gli Emendamenti presentati con la legge sulla Concorrenza 2022, nella precedente legislatura, venivano dichiarati inammissibili, ma non per questo le voci di protesta si sono arrese.

L’Associazione Andiamoinordine Puglia, nella persona del Dott. Emilio Nuzzolese suo fondatore e del suo Presidente Dott. Nunzio Cirulli, nel 2022 hanno dato vita all’Associazione Andiamoinordine Nazionale per rappresentare, al meglio, la professione odontoiatrica e le sue criticità e promuovere iniziative a favore della salute orale dei cittadini. A marzo del 2023, una delegazione dell’Associazione Andiamoinordine con il Presidente Nunzio Cirulli, è stata ricevuta dall’Onorevole Marcello Gemmato, per un confronto sui temi inerenti alle problematiche legate alla professione odontoiatrica e, in particolar modo, sull’esclusione degli Odontoiatri dalla Specialistica Ambulatoriale. Finalmente si è giunti ad una conclusione. Grazie all’emendamento presentato nel “Decreto Bollette” dagli Onorevoli Ciancitto, Ciocchetti, Morgante, Rosso, Schifone, Vietri, Panizzut e Centemero, viene abrogato il DPR 483/97 e, grazie anche al Ministro della Salute Schillaci ed al Sottosegretario alla Salute On. Gemmato, gli Odontoiatri potranno partecipare di nuovo ai concorsi come dirigente nelle strutture pubbliche e tornare a lavorare nel SSN.

Una nota di merito va anche al Cons. Alessandro Anello e Igor Gelarda , per il loro lavoro di mediazione con l’Assemblea Regionale Siciliana, al Segretario ANDI Sicilia Dott. Francesco Spatafora per aver menzionato l’attività del gruppo di Facebook in favore della categoria, ai Consigli provinciali ANDI e AIO di Palermo, per aver accolto la nostra delegazione. Un ringraziamento particolare al Presidente CAO di Palermo Dott. Mario Marrone ed al Presidente CAO Nazionale Dott. Raffaele Iandolo. Adesso non ci rimane altro, che aspettare, fiduciosi in questo governo, la votazione definitiva al Senato, sperando che questo emendamento venga approvato ed attuato quanto prima. Presidente Andiamoinordine Nazionale Dott. Nunzio Cirulli Vicepresidente Andiamoinordine Nazionale Dott.ssa Tiziana Emili Vicepresidente Andiamoinordine Nazionale Dott. Francesco Scalici Consigliere Andiamoinordine Nazionale Dott.ssa Barbara Casule