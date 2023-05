A Palermo la finale nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo: in lizza 900 studenti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'Accademia Italiana per la Promozione della Matematica "Alfredo Guido" come ogni anno organizza i Giochi Matematici del Mediterraneo in tutte le scuole del territorio nazionale.

La finale nazionale della XIII edizione dei giochi quest'anno si svolgerà domenica 14 maggio presso Università di Palermo (Edificio 19). Le prove si svolgeranno dalle 9 alle 12; le premiazioni dalle 15 alle 16,30. Si riuniranno da tutta Italia circa 900 concorrenti dalla terza primaria alla terza secondaria di secondo grado.

Per dare un'idea dei numeri: tutte e 20 le regioni iscritte, oltre 850 scuole per un totale di 260 mila concorrenti iniziali. Programma dettagliato, lista dei partecipanti e foto al seguente link.