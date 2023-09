"Here now", nuova ordinanza per il film di Muccino: altri divieti tra Casa Professa e la Vucciria

Altra ordinanza e altri divieti per consentire le riprese a Palermo del film "Here now", che sarà diretto dal regista Gabriele Muccino, con l'attrice americana Elena Kampouris nei panni della protagonista. Il nuovo provvedimento dell'ufficio Mobilità sostenibile del Comune porta la data di oggi e integra il precedente dello scorso 6 settembre.

"Here now", cosa prevede la nuova ordinanza

Il nuovo atto amministrativo prevede per il periodo che va dalle 5 del 5 alle 6 del 7 ottobre, l'istituzione del divieto di sosta e il divieto di transito veicolare (questo soltanto dalle 19 alle 3) nelle seguenti strade: via Ponticello, nel tratto compreso tra piazza Casa Professa e via Maqueda; via Casa Professa, tra piazza Casa Professa e vicolo San Michele Arcangelo; piazza Casa Professa e piazza Ponticello.

Dalle 15 del 25 alle 6 del 27 ottobre, sarà vietato parcheggiare in: via Cala, nel tratto compreso tra piazzetta delle Dogane e via Mura della Lupa; via Mura della Lupa, tra corso Vittorio Emanuele e via Cala e corso Vittorio Emanuele, tra piazza Marina e via Butera. Sempre nello stesso tratto di via Cala sopracitato sarà in vigore dalle 18 del 6 alle 4 del 7 ottobre il divieto di transito col sistema dello "stop and go" con assistenza della polizia municipale.

Dalle 6 del 29 alle 6 del 31 ottobre, il divieto di sosta scatterà: piazza Vittorio Emanuele Orlando, tra via Nicolò Turrisi e l'ingresso del parcheggio sotterraneo; via Nicolò Turrisi, tra piazza Vittorio Emanuele Orlando e via Salesio Balsano: via Salesio Balsano, tra via Nicolò Turrisi e via Volturno.

Dalle 3 dell'1 alle 3 del 2 novembre: in via Roma, tra la scalinata che porta alla Vucciria e piazza San Domenico, sarà consentita la sosta solo ai mezzi della produzione; in piazza Caracciolo oltre al divieto di sosta sarà vietato il transito veicolare e pedonale.