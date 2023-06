VIDEO | "Voglio incontrare Mattarella", ragazzo palermitano con sindrome di Down realizza il suo sogno

Non dimenticherà mai questa giornata. Ne è certo il 27enne Filippo Talluto, di Cinisi, ma cameriere del Caffè del Teatro Massimo e atleta (finito agli onori della cronaca nelle scorse settimane grazie al programma Rai "O Anche No") che oggi ha stretto la mano al presidente della Repubblica in occasione del simposio Cotec. Qualche settimana fa gli aveva scritto una lettera